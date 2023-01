Milano: Salvini, attivisti di ultima generazione meritano di fare qualche giorno in galera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Gli attivisti di “Ultima generazione” meritano di andare qualche giorno in galera. Lo ha detto il leader della Lega è ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini dal palco della presentazione dei candidati alle regionali in Lombardia, commentando l’atto vandalico di questa mattina al dito di Maurizio Cattelan esposto in piazza affari a Milano che è stato imbrattato con della vernice gialla. “Anche questa mattina - ha spiegato - questi pseudo attivisti dell'ambientalismo hanno vandalizzato l'ennesima opera d'arte a Milano. Questi non sono degli ambientalisti, sono dei vandali che meritano di andare in galera”. “Avete rotto le scatole - ha concluso - cosa c'entra la difesa dell'ambiente con il fermare il traffico e con l'imbrattamento delle opere d'arte? Prima paghi di tasca tua i danni, e poi stai qualche giorno al fresco a riflettere sul fatto che le proprietà pubbliche e private vanno rispettate”. (Rem)