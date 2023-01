Repubblica Ceca: presidenziali, media prevedono aspra campagna per il ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani del primo turno delle elezioni presidenziali ceche, che ha visto il passaggio dell'ex generale Petr Pavel e dell'ex premier Andrej Babis al ballottaggio, i media locali concordano sul fatto che la campagna elettorale delle prossime due settimane sarà molto più aspra rispetto a quanto si è visto fin qui. Come riporta l'agenzia stampa "Ctk", gli analisti notano come Babis già ieri abbia avviato una campagna "negativa e conflittuale" nei confronti dell'avversario. Il leader del movimento di opposizione Ano, nel commentare i risultati del voto, ha attaccato duramente il suo avversario, ricordando che Pavel negli anni '80 era un "ufficiale dell'intelligence comunista" e lo ha definito come "candidato del governo", sebbene Pavel sia di fatto un indipendente. Gli analisti concordano che presentare l'ex generale come un candidato del governo possa giocare a favore di Babis, che in questo modo può far ulteriormente leva sugli strati più poveri della popolazione ceca, suo principale bacino di elettori. (segue) (Vap)