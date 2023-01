Repubblica Ceca: presidenziali, media prevedono aspra campagna per il ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier ha più volte ricordato come, durante la crisi del coronavirus, il suo governo non abbia lesinato aiuti a pioggia, mentre l'esecutivo attualmente in carica non ha operato interventi visibili per far fronte alla crisi del gas. Molto meno marcati sono stati invece gli attacchi di Babis in relazione all'altro tema portante della campagna elettorale ceca, ovvero l'invasione russa in Ucraina. I politologi concordano nel dire che questo può rivelarsi un terreno minato per entrambi i contendenti, in virtù della profonda spaccatura del Paese tra “pro-russi e antirussi”. I primi, sostenitori di Babis, sono convinti che una vittoria di Pavel, con il suo passato di rappresentante Nato, porterebbe Praga a schierarsi in maniera ancora più decisa – e concreta – al fianco di Kiev. I secondi, tenendo conto della vicinanza di Babis al presidente in carica, il filorusso Milos Zeman, temono di contro una sorta di sottomissione a Mosca. Da parte sua l'ex generale, pur con modi più pacati, non ha mancato di ricordare i numerosi procedimenti giudiziari a carico dell'ex premier, nonché il suo passato di informatore dei servizi segreti cecoslovacchi. (segue) (Vap)