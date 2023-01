Repubblica Ceca: presidenziali, media prevedono aspra campagna per il ballottaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro elemento che può giocare a favore di Pavel è quella che diversi analisti definiscono come "possibile deriva ungherese" in caso di vittoria di Babis. Alcuni esperti intervistati dall'emittente televisiva pubblica "Ct24" hanno infatti ricordato l’intenzione di Babis di voler modificare la Costituzione, in primis eliminando il Senato. Secondo questi analisti, Babis potrebbe utilizzare la sua carica di presidente – che pure ha funzioni sostanzialmente di rappresentanza – per polarizzare ulteriormente la società in vista delle elezioni del 2025. Qualora il suo partito dovesse vincere, Babis controllerebbe sia presidenza che Camera dei deputati e si troverebbe in una situazione abbastanza simile a quella del premier ungherese Viktor Orban. Un dato incontrovertibile di questo primo turno è stato il grande equilibrio tra i due candidati. Secondo i dati ufficializzati dall'Istituto ceco di statistica, Pavel ha ottenuto il 35,4 per cento dei voti, Babis il 34,99 (22.843 voti di differenza). L'affluenza è stata del 68,23 per cento ed è la più alta nella storia delle elezioni presidenziali ceche con voto diretto. (segue) (Vap)