Repubblica Ceca: presidenziali, media prevedono aspra campagna per il ballottaggio (4)

- Al di là delle percentuali, Pavel ha riportato la vittoria in 5 regioni, quelle di Praga, Liberec, Hradec Kralove, Boemia centrale e nella regione di Brno, dove però ha superato il rivale di appena 911 voti. Nelle altre 9 regioni il vincitore è stato Babis. Venendo alle 77 circoscrizioni elettorali, Babis ha trionfato in 52 e Pavel nelle altre 25. Entrambi i candidati si sono classificati secondi in tutte le circoscrizioni in cui non hanno vinto. Alla luce di questi dati, gli opinionisti danno per favorito l'ex generale, da un lato perché non si riteneva possibile che qualcuno potesse ottenere più voti di Babis al primo turno, e dall'altro perché la stragrande maggioranza dei candidati eliminati ha già dato pieno sostegno a Pavel. Anche Jaroslav Basta, candidato del partito populista Spd, ha dichiarato che "Babis ha un compito molto difficile". L'Spd è attualmente l'unico partito di opposizione insieme ad Ano e Basta dovrebbe essere l'unico candidato a dare sostegno a Babis. I numeri indicano che se Pavel mantenesse le sue preferenze al ballottaggio e ricevesse anche quelle degli sconfitti Danuse Nerudova, Pavel Fischer e Marek Hilser, avrebbe già dalla sua i voti di quasi la metà degli aventi diritto. Anche per questo, concordano gli analisti, la campagna di Babis deve passare dal discredito dell'avversario e non può contare solo sulla mobilitazione degli indecisi. (Vap)