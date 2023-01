Regeni: Metsola, il Parlamento Ue non si fermerà fino a che non emergerà la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo “non si fermerà” fino a che non emergerà tutta la verità sul caso Regeni. Lo ha dichiarato la presidente dell’istituzione Ue, Roberta Metsola. “Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto, è stato rapito e ucciso. Il Parlamento europeo non si fermerà finché non emergerà tutta la verità, e finché non sarà fatta giustizia”, ha scritto Metsola su Twitter.(Beb)