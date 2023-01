Ucraina: Rauti (Fd'I), pieno sostegno a popolo invaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

Il governo Meloni "non cambia posizione e continua a ribadire il pieno sostegno al popolo ucraino vittima dell'invasione russa e la centralità dell'Italia nell'Alleanza atlantica, nell'Unione europea e nello sforzo comune per difendere la stabilità e la pace del continente europeo". Così il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, che a Skytg24 aggiunge: "Anche questo è stato uno dei temi dell'incontro a Roma tra Meloni e Von der Leyen, insieme a quello del rafforzamento e della contestualizzazione del Pnrr e dell'affrontare al livello europeo la questione delle migrazioni che l'Italia non può fronteggiare da sola", conclude Rauti. (Rin)