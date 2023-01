India: sottosegretaria agli Esteri Lekhi arrivata in Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri e alla cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, è arrivata in Guatemala, seconda tappa del suo viaggio in America Latina dopo Cuba. “Felice di arrivare in Guatemala, in attesa di incontri produttivi con la leadership guatemalteca, di parlare agli studenti della Universidad del Valle de Guatemala, partecipare al Festival dello Yoga e del Cinema indiano e interagire con la comunità indiana e gli imprenditori guatemaltechi”, ha scritto la sottosegretaria in un tweet. Il viaggio della sottosegretaria indiana proseguirà in Guatemala, El Salvador e in Bolivia e si concluderà il 20 gennaio. (Mec)