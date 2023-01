Regno Unito: sparatoria a Euston, polizia conferma che i colpi sono partiti da un’auto in corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colpi sparati ieri davanti a una chiesa a Euston, nell’area nord della città metropolitana di Londra, provenivano da un’auto in corsa. Lo ha confermato la polizia della capitale britannica, dopo che il dettaglio era stato diffuso dalla stampa locale. I colpi sono partiti da un fucile e sono stati diretti contro un gruppo di persone che stava assistendo ad una messa funebre commemorativa. Il sovrintendente di polizia Jack Rowlands ha descritto la sparatoria di ieri pomeriggio come un "atto di violenza insensato", aggiungendo che gli agenti stanno cercando una Toyota C-HR nera, un modello del 2019. La messa era in ricordo di Sara Sanchez, morta di cancro a 20 anni e sua madre, Fresia Calderon, deceduta ad un mese di distanza dalla figlia. La liturgia veniva celebrata nella chiesa cattolica di St. Aloysius, a Phoenix Road. Diverse persone sono rimaste ferite fra cui una bambina di sette anni, che attualmente si trova in condizioni stabili ma è ancora in pericolo di vita in ospedale. Una donna di 48 anni ha riportato delle ferite gravi, definite “potenzialmente letali” dal personale medico. Sono rimaste ferite anche una ragazzina di 12 anni e altre tre donne di 21, 41 e 54 anni. Le persone che hanno partecipato alla funzione commemorativa hanno riferito ai media di non conoscere le motivazioni della sparatoria.(Rel)