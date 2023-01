Ue-Iran: Borrell, Bruxelles condanna con la massima fermezza l’esecuzione di Akbari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna “con la massima fermezza” l'esecuzione avvenuta in Iran del cittadino iraniano-britannico Alireza Akbari. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, Josep Borrell, attraverso una nota. Borrell ha inoltre chiesto alle autorità iraniane di astenersi dall'eseguire esecuzioni capitali in futuro. "L'esecuzione di un cittadino europeo è un precedente spaventoso che sarà seguito con attenzione dall'Ue”, ha infine sottolineato Borrell.(Beb)