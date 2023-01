Migranti: Majorino, Piantedosi è un burattino di Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il volto mostrato dal governo Meloni in queste settimane è quello di chi costringere in maniera scandalosa, nel silenzio di una assuefazione di molti, il pellegrinaggio in mare di donne e uomini, ragazze e ragazzi, costretti da questo terribile ministro dell'Interno, un burattino di Salvini e Meloni, a fare il pellegrinaggio tra le coste alla ricerca di un porto che sia lontano". Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante l'evento con Elly Schlein a Milano. Lo stesso ha poi aggiunto: "Quello che la destra fa sempre e ha fatto anche in queste terre lombarde: non affrontare i problemi, non governarli, non gestirli e lasciare che si esasperano, lasciare che cresca l'incertezza delle persone e cavalcare il rancore - ha concluso - questo è il progetto politico della destra in Italia in Europa e nel mondo". (Rem)