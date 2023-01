Emirati-Corea del Sud: incontro fra presidenti, focus su relazioni strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha esaminato con l'omologo della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, le opportunità per sviluppare una cooperazione congiunta in vari campi nel quadro delle speciali relazioni strategiche che uniscono i due Paesi amici. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Il colloquio è avvenuto in occasione della visita del presidente sudcoreano negli Emirati. Il presidente emiratino ha auspicato che la visita di Yoon Suk Yeol costituisca una formidabile aggiunta alle relazioni strategiche tra Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud. Le parti hanno discusso vari percorsi di cooperazione e sviluppo nei settori degli investimenti, economico, scientifico, culturale e delle tecnologie avanzate, oltre alle energie rinnovabili e ad altre aree vitali di interesse all'interno dei piani futuri dei due Paesi. Inoltre, hanno parlato di una serie di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse. (Res)