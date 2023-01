Regno Unito: infermieri annunciano “il più grande sciopero mai visto” in mancanza di un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato del Royal College of Nursing (RCN), rappresentativo della categoria degli infermieri nel Regno Unito, ha annunciato per il mese prossimo “il più grande sciopero mai effettuato fino ad oggi” in Inghilterra se non ci saranno dei progressi nei colloqui con le autorità governative. La sigla sindacale ha precisato che lo sciopero sarà indetto se i negoziati sulla retribuzione dovessero rimanere bloccati entro la fine di gennaio. L’agitazione vedrebbe “tutti i membri idonei in Inghilterra” scioperare insieme per la prima volta. Il segretario generale dell'RCN, Pat Cullen, ha accusato il primo ministro Rishi Sunak di avere mantenuto un “approccio sconcertante” nel corso dei negoziati. Il sindacato ha chiesto inizialmente un aumento salariale del 19 per cento, indicando successivamente che potrebbe accettare il 10 per cento. Secondo la stampa locale, Downing Street starebbe invece considerando un pagamento “una tantum” al posto dell’aumento.(Rel)