Difesa: Iran, a breve saranno consegnati caccia Su-35 russi

- I caccia russi Sukhoi Su-35 arriveranno in Iran all'inizio del prossimo anno persiano, ovvero dopo il 21 marzo 2023. Lo ha affermato un membro della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento iraniano, Shahriyar Heidari, in un'intervista all'agenzia di stampa iraniana "Tasnim". Heidari ha aggiunto che altri sistemi d'arma russi arriveranno in Iran nel prossimo futuro. Il Sukhoi Su-35 è un velivolo monoposto, bimotore, altamente manovrabile. (Res)