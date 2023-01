Giustizia: Sisto, su abuso ufficio nessuna decisione presa, ministero valuta soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'abuso d'ufficio “non è ancora scritto da nessuna parte che tipo di intervento verrà proposto. Il ministero sta valutando se abolire il reato o modificarlo. Stiamo vagliando le soluzioni più razionali e utili, poi ovviamente deciderà il Parlamento". Lo ha dichiarato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite a Tgcom24. "Tenere in piedi questo reato così com'è non ha alcun senso: da un lato, con oltre il 90 per cento di proscioglimenti, si disperdono preziose energie giudiziarie; dall'altro, si tengono comunque gli amministratori 'sotto schiaffo', costringendoli inutilmente a bloccare l'azione amministrativa e, spesso, a fare un passo di lato a causa di pendenze che poi si risolvono in un nulla di fatto", ha aggiunto Sisto. (Rin)