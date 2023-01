Germania: gruppo Rheinmetall, carri armati all’Ucraina non prima del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco di armamenti Rheinmetall non riuscirebbe a consegnare i carri armati Leopard 2 all'Ucraina prima del 2024, anche se il governo di Berlino dovesse prendere una decisione positiva in tal senso. Lo ha dichiarato l’amministratore di Rheinmetall, Armin Papperger, al quotidiano "Bild am Sonntag". Secondo Papperger, il gruppo vede attualmente in riparazione nei suoi cantieri 22 veicoli Leopard 2 e 88 Leopard 1. "Ma non possiamo riparare questi carri armati senza un ordine, perché i costi sono di diverse centinaia di milioni di euro. Rheinmetall non può finanziarli in anticipo", ha detto Papperger precisando che l’ammodernamento dei carri armati dismessi richiede "quasi un anno". "I veicoli non solo vengono riverniciati, ma devono essere convertiti per lo sforzo bellico", ha osservato l’amministratore delegato. I serbatoi, ha proseguito Papperger, devono essere ad esempio "completamente smontati e poi ricostruiti". La Polonia attende il via libera di Berlino per la consegna dei carri armati Leopard 2 a Kiev. I veicoli, poiché di fabbricazione tedesca, sono soggetti all'approvazione del governo federale della Germania per la consegna a Paesi terzi. (segue) (Geb)