Germania: gruppo Rheinmetall, carri armati all’Ucraina non prima del 2024 (2)

- Il carro armato Leopard, secondo Papperger, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nel conflitto in corso in Ucraina. "Con i carri armati un esercito può sfondare le linee nemiche e porre fine a una lunga guerra di trincea. Con il Leopard, i soldati possono avanzare di decine di chilometri alla volta", ha osservato l’amministratore delegato. L'Ucraina da tempo chiede la consegna di carri armati Leopard per il proprio esercito. Il dibattito ha preso slancio questa settimana dopo che il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che il suo Paese è pronto a effettuare la consegna come parte di una coalizione internazionale. Il Regno Unito è intanto diventato il primo Paese ad annunciare la consegna di carri armati a Kiev. La fornitura di Challenger 2 e di sistemi di artiglieria aggiuntivi è stata confermata ieri dal primo ministro britannico Rishi Sunak. L'impegno britannico viene visto dai media tedeschi come “un aumento della pressione” sul cancelliere Olaf Scholz a favore di un via libera di Berlino. (Geb)