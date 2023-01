Benin-Cina: presidente Talon riceve ministro Esteri Qin Gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Benin, Patrice Talon, ha ricevuto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, a Cotonou. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Nel corso della vista il ministro cinese ha anche incontrato l’omologo Aurelien Agbenonci e firmato accordi di cooperazione in campo culturale. La visita in Benin segue quella in Angola, dove Qin ha incontrato il presidente angolano Joao Lourenco e l'omologo Tete Antonio. Prima di atterrare a Luanda, il ministro Qin ha fatto tappa in Gabon ed Etiopia. Il tour africano del ministro cinese si concluderà con una visita in Egitto. (Cip)