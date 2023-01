Milano: tra sabato e domenica tre fermati per guida in stato d’ebbrezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023, la Polizia Stradale di Milano ha effettuato un mirato servizio in una delle zone della "movida" milanese allo scopo di contrastare eventuali episodi di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Dalla mezzanotte alle 6, sei pattuglie sono state impegnate in viale Elvezia per sottoporre a screening una buona parte dell'utenza in transito. I controlli hanno permesso di fermare 32 persone e di sottoporre 3 conducenti, nello specifico 2 uomini e 1 donna, alla successiva prova con etilometro; mentre un conducente che presentava anche un'anamnesi tipica, é stato sottoposto anche al test non invasivo dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Due conducenti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 g/l; mentre un'altra conducente è stata sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebbrezza con un tasso inferiore a 0,80 g/l. 3 sono state le patenti di guida ritirate per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata. (Com)