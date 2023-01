Carburanti: Foti (Fd’I), bene monitoraggio previsto da decreto trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il monitoraggio previsto dal decreto Trasparenza voluto dal governo Meloni sull'aumento dei prezzi della benzina. “Questo provvedimento va nell'interesse di chi lavora per dare un'uniformità di prezzo in un momento di particolare difficoltà. Non è logico che in alcuni punti ci siano esagerazioni di aumento rispetto alla media pubblicata sul sito del ministero" delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite a Tgcom24. (Rin)