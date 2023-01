Lombardia 2023: Fontana, sono sereno, centrodestra compatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di centrodestra è compatta e non si è mai spaccata neanche per un'ora. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle liste dei candidati della Lega alla elezioni regionali rispondendo a chi gli ha chiesto se si senta tranquillo sulla compattezza della coalizione. "Sono sereno proprio perché sono supportato da un'alleanza assolutamente compatta - ha spiegato -. Ieri anche durante la manifestazione di Fratelli d'Italia ha dimostrato la volontà e la massima determinazione nel sostenermi". "Sono stati 5 anni in cui abbiamo affrontato problemi difficilissimi - ha ricordato - non ci siamo mai spaccati, neanche per un'ora. Abbiamo sempre avuto una compattezza e una coesione. Per cui non cambierà assolutamente niente, nonostante gli auspici degli avversari, andremo avanti con la stessa compattezza con cui abbiamo affrontato questi 5 anni" (Rem)