Vaticano: Papa, non attacchiamoci a ruoli e posizioni

- Papa Francesco, commentando il Vangelo di oggi prima della recita dell'Angelus, ha raccomandato di rimanere liberi "dagli attaccamenti". Il Pontefice ha spiegato che "è facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini". Bergoglio ha poi evidenziato la necessità per un sacerdote di "predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù". Papa Francesco ha poi esortato a "liberarsi dagli attaccamenti del proprio io e saper farsi da parte costa, ma è molto importante: è il passo decisivo per crescere nello spirito di servizio". (Civ)