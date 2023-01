© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo dico alla prima presidente del Consiglio donna: "non ce ne facciamo niente di una premier donna se non aiuta tutte le altre donne". Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano a un evento con il candidato del centrosinistra in Lombardia Pierfrancesco Majorino. (Rem)