Sicurezza: Piantedosi, presidi di polizia negli ospedali, controlli stazioni anche a Milano e Napoli

- Sugli episodi di violenza negli ospedali, “avvieremo un'iniziativa nei prossimi giorni per rafforzare o istituire presidi di polizia a partire dai plessi ospedalieri di maggiore importanza. Partiremo dalla Capitale e poi ci dedicheremo alle altre grandi città”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista al Messaggero. In prossimità delle stazioni “da tempo si condensano fenomeni di emarginazione e di degrado che si riverberano sulla sicurezza dei cittadini. Abbiamo avviato nei giorni scorsi a Roma una massiccia iniziativa per attuare controlli serrati che già sta dando i primi visibili risultati. Questa iniziativa, che continuerà nella Capitale, sarà estesa nell’immediato anche a Milano e Napoli”, ha aggiunto Piantedosi. L’immigrazione irregolare “si combatte fermando le partenze prima degli sbarchi”. Domani “sarò in Turchia e a seguire, con Tajani, andremo in Tunisia e in Libia. Vogliamo condividere con questi Paesi un'intensa cooperazione bilaterale e di sostegno operativo per fermare le partenze. Allo stesso tempo vogliamo garantire canali di ingresso regolari”, ha sottolineato il ministro, che ha concluso: “La prima applicazione del nostro decreto ha fatto registrare da parte delle Ong un comportamento che si è uniformato alle regole. In questi giorni è diminuito il numero delle persone portate da queste organizzazioni senza che questo inficiasse la macchina dei salvataggi”. (Rin)