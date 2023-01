Iran: Usa condannano uccisione Alireza Akbari, "esecuzione politicizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Gli Stati Uniti sono fermamente con il Regno Unito nel condannare l'esecuzione da parte dell'Iran di Alireza Akbari. Lo afferma il segretario di stato Usa Antony Blinken in un tweet. “Esprimiamo vicinanza ai suoi cari. Continueremo a chiamare a rispondere l'Iran per i suoi suoi processi farsa e le sue esecuzioni politicizzate”, ha detto il capo della diplomazia statunitense. Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak si è detto "sconvolto" per l'esecuzione di Alireza Akbari, cittadino anglo-iraniano già viceministro della Difesa in Iran durante la presidenza di Mohammad Khatami. "E’ stato un atto insensibile e codardo, compiuto da un regime barbaro senza rispetto per i diritti umani del proprio popolo”, ha dichiarato Sunak. "I miei pensieri sono con gli amici e la famiglia di Alireza", ha aggiunto il primo ministro secondo quanto riporta la stampa britannica. L’esecuzione ha provocato anche la reazione del ministro degli Esteri di Londra, James Cleverly. "L' Iran ha giustiziato un cittadino britannico. Questo atto barbaro merita la condanna più forte possibile", ha detto Cleverly precisando che l'incaricato d'affari iraniano a Londra è già stato convocato al Foreign Office. Le autorità di Teheran hanno eseguito la condanna a morte per impiccagione di Akbari con l’accusa di spionaggio per conto del Regno Unito. Akbari era stato in passato uno stretto collaboratore di Ali Shamkhani, già ministro della Difesa nell'amministrazione Khatami e attualmente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Alcuni osservatori hanno suggerito che le accuse contro Akbari potrebbero essere motivate politicamente da rivali di Shamkhani all'interno del regime. (Was)