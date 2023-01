Israele: circa 80 mila manifestanti contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di manifestanti hanno sfidato la pioggia battente sabato sera per riunirsi nella centrale piazza Habima, a Tel Aviv, per protestare contro il nuovo governo del primo ministro Benjamin Netanyahu e contro i suoi piani per apportare cambiamenti radicali al sistema giudiziario israeliano. Secondo la polizia a Tel Aviv i manifestanti sono stati circa 80 mila. Altre manifestazioni si sono svolte a Gerusalemme e ad Haifa, nel nord del Paese. Nonostante gli avvertimenti della polizia di possibili violenze e l'appello del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, alla polizia di reprimere qualsiasi disordine, le manifestazioni si sono concluse in gran parte pacificamente, con solo pochi sporadici scontri tra manifestanti e agenti. Alcuni manifestanti hanno issato la bandiera palestinese, altri striscioni con i seguenti slogan: "Combattere per la democrazia"; "Non c'è democrazia senza la Corte suprema". (segue) (Res)