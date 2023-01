Israele: circa 80 mila manifestanti contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla manifestazione hanno partecipato l'ex leader dell'opposizione, Tzipi Livni, l'ex primo ministro, Ehud Barak, il leader del partito di Unità nazionale ed ex ministro della Difesa, Benny Gantz, l'ex capo delle Forze di difesa (Idf), Gadi Eisenkot, la leader del partito laburista, Merav Michaeli, e il leader del partito islamista Ra'am, Mansur Abbas. Si tratta della seconda manifestazione in cui gli oppositori del governo di Netanyahu sono scesi in piazza, protestando contro le proposte del ministro della Giustizia, Yariv Levin, di bloccare la magistratura indipendente di Israele, limitando severamente i poteri di controllo giudiziario dell'Alta Corte di giustizia e cristallizando il controllo politico sulla nomina dei giudici. Eliad Shraga, presidente del Movimento per la qualità del governo, ha detto che il nuovo governo mira a "cambiare il Dna dello Stato di Israele", trasformandolo da uno Stato laico a uno stato fondamentalista religioso che danneggia i diritti delle donne e della comunità Lgbtq. (Res)