Edilizia: Decaro (Anci), interventi urgenti ma tabella di marcia Ue è impossibile

- Gli interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici “sono urgenti non perché ce lo chiede la Ue, ma perché è la natura stessa a chiedercelo” ma con le norme e le procedure attuali la tabella di marcia della direttiva sulle case green che la Ue intende varare “è impossibile”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, in un’intervista a “La Repubblica”. “Questa può essere l'occasione per accelerare una reale semplificazione dei procedimenti. Gli obiettivi della direttiva Ue sono condivisibili, ma bisogna individuare gli strumenti adeguati. A cominciare dalle regole: con quelle attuali l'obiettivo dell'80 per cento dei pannelli solari nei centri storici è irraggiungibile, le Soprintendenze non darebbero mai l'autorizzazione, a meno che non cambino le regole, con una norma nazionale che stabilisca qual è l'interesse prevalente”, ha sottolineato Decaro, che ha aggiunto: “Noi da tempo chiediamo un'unica procedura che in 30 giorni dia tutte le risposte, altrimenti non riusciremo a spendere neanche i 6 miliardi stanziati dal Pnrr per gli interventi di sicurezza del territorio ed efficientamento energetico”. “Servono risorse stabili, da stanziare ogni anno nel bilancio dello Stato”, ha concluso il presidente dell’Anci. (Rin)