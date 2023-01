Cina: Oms accoglie con favore diffusione dati sul Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) accoglie con favore la diffusione da parte del governo cinese dei dati sul Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un incontro con Ma Xiaowei, direttore della Commissione nazionale cinese sulla Salute. L’Oms, fa sapere l’organismo delle Nazioni Unite in un comunicato, apprezza questo incontro, così come la diffusione pubblica di informazioni sulla situazione generale da parte del governo di Pechino. L'Oms ha quindi richiesto che questo tipo di informazioni dettagliate continui a essere condiviso con l’organizzazione e con il pubblico. (segue) (Was)