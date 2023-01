Ucraina: consigliere presidenza, missile russo su Dnipro era stato abbattuto dalla contraerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il missile russo che ha distrutto un palazzo a Dnipro era stato abbattuto dalla contraerea ucraina, dopo di che è caduto sull'ingresso dell’edificio ed è esploso. Lo ha dichiarato Oleksij Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo in un programma televisivo. Arestovych ha affermato che il missile "è stato abbattuto (dalla contraerea), è caduto sull'ingresso (del palazzo) ed è esploso". Secondo Vladimir Kudritsky, amministratore della compagnia elettrica ucraina Ukrenergo, l'obiettivo dell'attacco russo erano le centrali e le sottostazioni elettriche. Nella giornata di ieri una serie di attacchi aerei condotti dalle forze di Mosca ha preso di mira infrastrutture critiche e ha costretto le autorità ucraine ad introdurre delle interruzioni d’emergenza della corrente elettrica in tutto il Paese. Il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, ha affermato che i prossimi giorni saranno "difficili" sul fronte energetico perché sono state colpite delle infrastrutture in diverse regioni.(Kiu)