Bce: Patuelli (Abi), ulteriori aumenti tassi sarebbero problematici, evitare recessione

- Un conto era uscire dalla politica dei tassi zero e sottozero. "Ma ulteriori plurimi aumenti sarebbero problematici per l'economia e i suoi equilibri”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in un’intervista a “La Stampa”, commentando le possibili mosse della Banca centrale europea sui tassi di interesse. Una recessione “si può e si deve evitare, sostenendo lo sviluppo, ponderando molto bene le politiche monetarie e dosando queste ultime con molta attenzione. Occorre che la fiducia ripresa nel 2021 dopo la pandemia e proseguita nel 2022 non si esaurisca nell'anno appena cominciato”, ha sottolineato Pautelli, che ha aggiunto: “La Bce deciderà sui tassi il 2 febbraio e quindi avrà la possibilità di confrontare le previsioni con i dati reali”. Alla domanda se con la salita dei tassi famiglie e imprese rischiano un eccessivo indebitamento, il presidente dell’Abi ha risposto: “Bisogna evitarlo. Rivendico con forza la necessità di nuove moratorie autorizzate dall'Ue. Non bastano gli auspici, occorre allungare le scadenze e ristrutturare i prestiti a famiglie e imprese. E non interrompere la fiducia, motore dell'economia”. (Rin)