Perù: proteste antigovernative, esteso lo stato di emergenza

- Il governo del Perù ha esteso lo stato di emergenza nei dipartimenti di Cusco, Lima e Puno, la provincia di Callao e altre regioni, nel quadro delle proteste antigovernative in corso nel Paese. La misura sarà in vigore a partire da oggi e per i prossimi trenta giorni. La norma estende anche di dieci giorni il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino (ora locale) nel dipartimento di Puno, uno dei più colpiti dalle proteste. Secondo gli ultimi dati del Difensore civico del Perù 42 persone sono morte negli scontri tra Polizia e manifestanti in corso dal 7 dicembre scorso, tra cui un agente. Altre sette persone sono morte a seguito degli oltre 100 blocchi stradali organizzati dai manifestanti. (segue) (Brb)