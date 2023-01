Perù: proteste antigovernative, esteso lo stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso alla nazione la nuova presidente del Perù, Dina Boluarte, ha chiesto pubblicamente perdono per la situazione che si registra nel Paese, da giorni teatro di accese proteste antigovernative, ma ha escluso la possibilità di rinunciare all’incarico. "Non posso smettere di ribadire il mio rammarico per la morte di peruviani durante le proteste. Mi scuso per questa situazione e per quanto non è stato fatto per evitare questi tragici eventi", ha dichiarato. La presidente ha tuttavia aggiunto che non intendere dimettersi. "Non ho intenzione di dimettermi. Il mio impegno è con il Perù e non con il gruppetto che sta mettendo a ferro e fuoco il Paese”. (segue) (Brb)