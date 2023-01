Nepal-Russia: incidente aereo, Putin invia condoglianze a omologa Bhandari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le condoglianze alla presidente del Nepal Bidya Devi Bhandari in relazione allo schianto di un aereo passeggeri vicino alla città di Pokhara. ha detto domenica il Cremlino. "Cara presidente, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze in relazione al tragico incidente di un aereo passeggeri vicino alla città di Pokhara. Le chiedo di trasmettere le parole di sincero cordoglio e sostegno ai parenti e agli amici di coloro che sono morti in questo terribile incidente aereo", si legge nel telegramma di Putin.(Rum)