Giustizia: Sisto, su riforma Cartabia no stravolgimenti ma correttivi chirurgici

- Sulla riforma Cartabia serve un'operazione verità: è assolutamente falso che sia a favore di coloro che commettono reati. “Il ministero della Giustizia ha una linea molto chiara: la riforma può e deve essere modificata laddove, come può accadere per tutte le riforme, emergano isolate criticità, ma non ci saranno stravolgimenti”. Lo ha dichiarato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite a Tgcom24. “Quelle norme sono state ratificate dall'Europa e sono necessarie ai fini dei fondi del Pnrr”, ha sottolineato Sisto, che ha aggiunto: “Ci saranno correttivi chirurgici ma la riforma sarà convintamente sostenuta. I cittadini hanno il diritto di sapere in tempi rapidi se sono ritenuti responsabili o meno di quello che viene loro ascritto". (Rin)