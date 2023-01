Business news: Egitto, Banca nazionale e Misr ottengono prestiti da 705 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale l’Egitto e la banca Misr, entrambe gestite dal governo, hanno ottenuto prestiti bancari per un valore di circa 705 milioni di dollari per far fronte alla crescente domanda di dollari e porre fine al problema dell'accumulo di prodotti e beni di prima necessità nei porti del Paese. Lo hanno reso noto alcune fonti citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. In particolare, la Banca nazionale ha ottenuto un prestito di circa 405 milioni di dollari per un periodo di 3 anni, da un consorzio di banche composto dalla qatariota Doha Bank, Mashreq Bank, National Dubai e First Abu Dhabi Bank, oltre alla britannica Standard Chartered e la giapponese Sumitomo Mitsui. La banca Misr ha invece ottenuto 300 milioni di dollari in prestito per sette anni dalla Banca africana di sviluppo. Secondo i dati diffusi la scorsa settimana dalla Borsa di Stoccarda, i rendimenti delle obbligazioni internazionali egiziane, in scadenza a giugno 2025, sono scesi al dal 12,1 per cento 9,1 per cento e le obbligazioni in scadenza a gennaio 2027 sono scese dal 13,95 per cento al 10,56 per cento. (Cae)