Business news: Marocco, esportazioni agroalimentare aumentate del 20 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti agroalimentari del Marocco hanno superato per la prima volta nel 2022 la soglia degli 80 miliardi di dirham (oltre sette miliardi di euro), registrando un aumento di circa il 20 per cento rispetto al 2021. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura, affermando che le esportazioni agroalimentari hanno registrato una buona performance nel 2022, nonostante il difficile contesto internazionale e climatico. Questo settore si colloca al terzo posto tra quelli dell'export marocchino, con un valore che ha superato per la prima volta la soglia degli 80 miliardi di dirham nel 2022. Il volume delle esportazioni di frutta e verdura fresca ha raggiunto 2,3 milioni di tonnellate nel 2022, con un tasso di crescita annuo del 10 per cento. Il 2022 è stato anche caratterizzato da una crescita significativa delle esportazioni di agrumi verso il mercato statunitense. Nel corso dell'anno 2022, le esportazioni di prodotti della pesca hanno registrato una crescita del 13 per cento in termini di volume e del 16 per cento in termini di valore, raggiungendo i 28 miliardi di dirham (2,2 miliardi di euro). (Res)