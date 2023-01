Business news: Iraq, ministro Elettricità lancia piano per risolvere la carenza di elettricità entro due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro iracheno dell'Elettricità, Ziyad Ali Fadel, ha annunciato un piano che contribuirà a risolvere il problema energetico e a ridurre i costi operativi nel Paese arabo a maggioranza sciita entro due anni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa irachena “Ina”, spiegando che il piano sarà realizzato in tre fasi: la prima fase durerà sei mesi in cui verranno gettate le basi di diversi progetti. La seconda e la terza fase includeranno l’attuazione di un piano strategico per affrontare la grave carenza di energia in tutto il Paese e aggiungere 4.000 megawatt di energia elettrica entro due anni. Questi progetti contribuiranno a ridurre il budget operativo del ministero dell'Elettricità a un tasso annuo di oltre quattro miliardi di dollari. (Irb)