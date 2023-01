Business news: ritardi nelle forniture, Kenya Airways rischia interruzione di alcuni voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Kenya Airways rischia di subire interruzioni dei voli a causa di ritardi nell'ottenere parti per la manutenzione degli aeromobili. L'amministratore delegato della compagnia aerea, Allan Kilavuka, ha affermato in una nota che la compagnia aerea ha avuto difficoltà a ottenere i componenti necessari per alcuni dei suoi aeromobili in manutenzione e potrebbe pertanto essere costretta a tagliare alcuni voli se tali problemi dovessero persistere. Kilavuka ha quindi attribuito le responsabilità per questa situazione al conflitto Russia-Ucraina che ha paralizzato la catena di approvvigionamento delle materie prime russe, cruciali per l'industria aeronautica. "Ad esempio, il 100 per cento del titanio utilizzato su Embraer e il 35 per cento del titanio utilizzato su Boeing provengono dalla Russia. Con un inventario limitato, le compagnie aeree hanno dovuto cercare in tutto il mondo per trovare le parti di cui avevano bisogno", ha aggiunto. Kenya Airways, una delle compagnie aeree più grandi dell'Africa, gestisce una flotta di aerei Boeing ed Embraer. (Res)