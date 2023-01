Business news: Kenya, circa l'87 per cento proviene da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi l'87 per cento dell'energia generata in Kenya proviene oggi da fonti rinnnovabili, un risultato ottenuto grazie a maggiori investimenti nel settore. Lo ha dichiarato l'Autorità di regolamentazione del petrolio e dell'energia (Epra), spiegando che grazie agli investimenti effettuati nello sviluppo delle energie rinnovabili, l'86,98 per cento dell'energia prodotta in Kenya proviene oggi da fonti energetiche rinnovabili. In un rapporto citato dai meda locali, il direttore generale dell'Epra, Daniel Kiptoo, ha osservato che il Paese produce ogni anno più di 12.652,74 gigawattora (GWh) di elettricità, derivanti principalmente da fonti geotermiche e idroelettriche, ma anche eoliche e solari. Nairobi ha inoltre avviato da tempo colloqui con il governo etiope per acquistare elettricità generata dalla Grande diga della rinascita (Gerd), impianto sul Nilo azzurro il cui funzionamento preoccupa i vicini Sudan ed Egitto per la gestione di eventuali allagamenti a valle. A febbraio del 2022, infine, il Kenya ha raggiunto un nuovo accordo con l'Etiopia per importare energia verde idroelaborata. (Res)