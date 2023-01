Business news: Senegal, francese Vinci avvia costruzione diga idroelettrica di Sambangalou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vinci, uno dei leader mondiali nel settore delle concessioni edili ed energetiche, ha avviato i lavori di costruzione di una diga idroelettrica a Sambangalou, nel sud-est del Senegal. I lavori per l'impianto, situato vicino Kedougou vicino al confine con la Guinea, sono iniziati dopo una fase preparatoria avviata alla fine di settembre, e come indicato dalla stessa società in una nota dovrebbero durate per circa quattro anni. La diga avrà un invaso alto 108 metri, una capacità di 4 miliardi di metri cubi e una capacità installata di 128 megawatt, per produrre energia rinnovabile e irrigare circa 90mila ettari di terreni a valle. Per costruirla saranno impiegate fino a 1.200 persone, in un progetto che - assicura Vinci - ha a cuore la difesa della biodiversità locale, come quella ospitata dal Parco Nazionale di Niokolo-Koba, una delle ultime oasi per gli animali selvatici nell'Africa occidentale. Il consorzio guidato da Vinci Construction (75 per cento) insieme al partner austriaco e produttore di turbine Andritz (25 per cento) aveva firmato il contratto per la realizzazione della diga a dicembre del 2020, concludendo un accordo con la Gambia River Basin Development Organization (che coinvolge Gambia, Guinea, Guinea-Bissau e Senegal). Il contratto da 388 milioni di euro faceva seguito a una fase iniziale di studi e lavori preparatori, durata 18 mesi. (Frp)