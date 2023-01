Business news: Banca mondiale, per l'Angola prevista crescita del 2,8 per cento nel 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita in Angola dovrebbe rallentare al 2,8 per cento in media nel biennio 2023-2024, un calo di 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni di giugno. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sulle prospettive di crescita globale pubblicato dalla Banca mondiale. "La produzione di petrolio e ricavi più stabili dovrebbero sostenere l'attività nel settore non petrolifero e contribuire a migliorare la posizione fiscale, ma l'abbassamento dei prezzi e le misure di riduzione del debito pubblico pesano sulla spesa pubblica e limitano la crescita", si legge nel rapporto. Altrove nella regione si prevede una crescita media del 5,0 per cento nel 2023-24, leggermente al di sotto delle previsioni di giugno. (Res)