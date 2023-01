Business news: Fmi, in Zambia la corruzione sotto il governo Lungu è stata "istituzionalizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Zambia la diffusione della corruzione ha gonfiato il costo degli appalti e dei progetti di infrastrutture, indebolendo la governance del Paese e diventando pratica "istituzionalizzata", in particolare fra il 2016 ed il 2021, anni che corrispondono al mandato dell'ex presidente Edgar Lungu. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota pubblicata al termine di una missione tenuta a fine anno in Zambia per valutare l'attuazione dei progetti e le difficoltà nella governance locale. I tecnici hanno rilevato gravi debolezze in tutte le funzioni statali, individuando in particolare l'impatto di quelle legate alla gestione delle finanze pubbliche, oltre che alla concessione ed alla gestione di contratti nel settore minerario. "Enormi risorse finanziarie investite in progetti infrastrutturali, come la costruzione di strade, hanno aperto la via alla corruzione, soprattutto nell'aggiudicazione di appalti, dove i legami politici hanno permesso ai membri dell'élite di infrangere le regole e accedere a contratti lucrativi", si legge nel rapporto. (Res)