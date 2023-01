Business news: Cina ed Etiopia firmano accordi bilaterali, c'è anche la ristrutturazione del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha firmato con l'omologo etiope Demeke Mekonnen diversi accordi bilaterali durante la sua visita ad Addis Abeba, fra cui un documento che prevede la cancellazione di parte del debito etiope. Lo riferisce "Ethiopian Monitor", dando notizia dei primi risultati della visita ufficiale che Qin sta effettuando nel Paese del Corno d'Africa, a meno di due settimane dalla sua entrata in carica. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri etiope, oltre all'accordo per la ristrutturazione del debito - l'Etiopia deve a Pechino oltre 14 miliardi di dollari presi in prestito negli ultimi dieci anni - le parti hanno firmato un Memorandum d'intesa per consentire consultazioni politiche tra i due Paesi e hanno inaugurato insieme i lavori per la realizzazione del Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc, l’agenzia di salute pubblica dell’Unione africana), sede che sorgerà ad Addis Abeba e la cui costruzione è stata interamente finanziata da Pechino con 80 milioni di dollari. Una volta completato, il complesso includerà un centro operativo di emergenza, un data center, un laboratorio, un centro risorse, sale riunioni, un centro di formazione, un centro conferenze, uffici e appartamenti per espatriati interamente realizzati e finanziati dal governo cinese. L’edificio dovrebbe diventare uno dei centri meglio attrezzati per il controllo delle malattie in Africa. (Res)