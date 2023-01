Nepal: precipita aereo con 72 persone a bordo, almeno 40 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo civile è precipitato oggi a Pokhara, in Nepal, provocando la morte di almeno 40 persone. Lo rende noto l’Autorità per l’aviazione nepalese, secondo cui sono in corso le operazioni di soccorso. L’aereo precipitato apparteneva alla compagnia Yeti Airlines e stava volando dalla capitale Kathmandu con a bordo 72 persone, tra cui due bambini e quattro membri dell’equipaggio. Tra i passeggeri anche cinque indiani, quattro russi, un irlandese, due sudcoreani, un australiano, un francese e un argentino. Nei video circolati sui social si vede gente del posto accorrere sul luogo dell’incidente. Il primo ministro nepalese, Pushpa Kamal Dahal, ha convocato un gabinetto di emergenza. (Inn)