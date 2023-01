Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte da poco a irregolarmente nuvoloso, dal mattino aumento compatto delle nubi in ingresso da ovest in estensione ovunque; in tarda serata irregolari schiarite. Deboli precipitazioni residuali nella notte e primo mattino sul mantovano e prealpi orientali, dal pomeriggio deboli sparse, più probabili sui rilievi e pianura centro orientale. Quota neve in calo a 700-900 metri. Temperature minime in calo sui settori occidentali, massime stazionarie. In pianura minime a circa -1°C a ovest e a 4°C a est, massime attorno a 7°C. (Rem)