Business news: Usa, 7 mila infermieri interrompono sciopero in due ospedali privati di New York

- Si è concluso lo sciopero indetto da circa 7 mila infermieri in due ospedali privati di New York, il Mount Sinai e il Montefiore, dopo il raggiungimento di un accordo sindacale con le rispettive dirigenze. Lo riporta l'emittente "Cnn". Gli infermieri lamentavano turni di lavoro insostenibili a causa della carenza di personale in entrambe le strutture. I termini dell'accordo raggiunto non sono stati resi noti e, in ogni caso, dovranno essere approvati dalla base dell'Associazione degli infermieri dello Stato di New York, secondo cui tuttavia l'intesa permetterà a più infermieri di lavorare e ai pazienti di ricevere migliore assistenza. (Was)