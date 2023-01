Business news: Filippine, presidente Marcos presenterà il fondo sovrano Mif a Davos la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior, ha intenzione di presentare il Fondo d’investimento Maharlika (Mif) ai partecipanti al Forum economico mondiale di Davos, in programma in Svizzera la prossima settimana, nonostante il Congresso non ne abbia ancora approvato la costituzione. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il sottosegretario agli Esteri Carlos Sorreta. Marcos, ha detto il funzionario, “rispetta pienamente il processo legislativo e sa bene che la versione finale del disegno di legge può ancora cambiare. Tuttavia, vuole discutere del Mif a grandi linee con i potenziali investitori presenti a Davos”. “Quel che è importante è che si tratta di un investimento nel futuro. Il presidente ha grande fiducia nelle capacità dei filippini, degli imprenditori e degli investitori locali”, ha aggiunto Sorreta. Il fondo d’investimento è stato proposto da Marcos nel corso del 2022 sul modello di simili strumenti adottati all’estero, come ad esempio a Singapore. Il piano ha però subito attirato forti critiche, legate in particolare all’intenzione iniziale del governo di finanziare il fondo attraverso i fondi pensionistici dei filippini e di nominare lo stesso capo dello Stato come presidente al consiglio direttivo del Mif. (Fim)