Business news: Emirati: in primi 9 mesi del 2022 commercio estero non petrolifero salito del 19 per cento

- Il commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti nei primi nove mesi del 2022 ha raggiunto i 450 miliardi di dollari, con una crescita del 19 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha reso noto il ministro di Stato per il Commercio estero, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, secondo quanto riferito dal sito web d’informazione “Al Ain”. “Questo ha coinciso con un notevole aumento delle esportazioni non petrolifere del Paese, il cui contributo al commercio estero è stato del 20 per cento”, ha proseguito il ministro di Stato, spiegando che l'espansione dei partenariati economici del paese è “al centro delle priorità del governo nel 2023”. (Res)