Business news: Egitto, ExxonMobil ottiene nuovi diritti di esplorazione nel Mediterraneo

- La compagnia statunitense ExxonMobil ha ottenuto i diritti di esplorazione in due aree sulla costa del Mar Mediterraneo, Masry e Cairo. Lo riferisce in una nota la stessa compagnia energetica. Le due aree si trovano in acque egiziane nella cornice esterna del delta del Nilo, e coprono un'area di oltre 11.000 chilometri quadrati. Entrambi i blocchi saranno gestiti da ExxonMobil Egypt Upstream Limited, che detiene una quota del 100 per cento, con attività di esplorazione che inizieranno nel 2023, a seguito della firma degli accordi di concessione. "L'aggiunta di nuove aree arriva a migliorare il portafoglio di esplorazione di ExxonMobil in Egitto e nel Mediterraneo orientale, e non vediamo l'ora di sfruttare l'esperienza e la tecnologia avanzata di ExxonMobil in collaborazione con il governo egiziano per esplorare questa regione di confine", ha affermato John Ardell, vicepresidente di ExxonMobil per la ricerca e l'esplorazione. (Cae)